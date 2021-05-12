«Я люблю их обоих»: Мэтт Деймон выразил надежду, что Беннифер действительно снова вместе

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес начали проводить много времени вместе, породив слухи о возобновлении их романа.

Одна из самых горячих тем в мире американского шоу-бизнеса в мае — это возможное воссоединение звездной пары Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Напомним, певица недавно рассталась со своим женихом-бейсболистом, и после этого ее уже несколько раз замечали в компании знаменитого актера, который сам чуть было не женился на ней в 2003 году. Тогда эту яркую пару прозвали Беннифер, и сегодня знаменитости демонстрируют, что они снова очень близки, давая поводы для слухов о возобновлении романа.

11 мая ведущие Today show пригласили в эфир голливудского актера Мэтта Деймона (закадычного друга Аффлека) и спросили, что он думает о гуляющих в прессе сплетнях.

«В мире недостаточно спиртных напитков, чтобы заставить меня что-то сказать об этом», — прокомментировал мужчина, добавив, что он впервые слышит о каком-то там воссоединении.

“I love them both. I hope it’s true. That would be awesome.” -Matt Damon on speculation that Jennifer Lopez and Ben Affleck have rekindled their relationship pic.twitter.com/GPbmZX9fQT — TODAY (@TODAYshow) May 11, 2021

Но ведущие все-таки настояли, чтобы Деймон поделился своим мнением на счет того, что Бен и Дженнифер вдруг возобновят отношения.

«Это интересная история, — ответил Мэтт. — Я надеюсь, что это правда. Я люблю их обоих. Надеюсь, это правда. Это было бы круто».

Добавим, что в американских СМИ появилась информация, что в начале мая Аффлек и Лопес провели вместе отпуск в штате Монтана. Очевидцы рассказали журналистам, что звезды выглядели как парочка.

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