«Я люблю их обоих»: Мэтт Деймон выразил надежду, что Беннифер действительно снова вместе

Одна из самых горячих тем в мире американского шоу-бизнеса в мае — это возможное воссоединение звездной пары Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Напомним, певица недавно рассталась со своим женихом-бейсболистом, и после этого ее уже несколько раз замечали в компании знаменитого актера, который сам чуть было не женился на ней в 2003 году. Тогда эту яркую пару прозвали Беннифер, и сегодня знаменитости демонстрируют, что они снова очень близки, давая поводы для слухов о возобновлении романа.

11 мая ведущие Today show пригласили в эфир голливудского актера Мэтта Деймона (закадычного друга Аффлека) и спросили, что он думает о гуляющих в прессе сплетнях.

“I love them both. I hope it’s true. That would be awesome.” -Matt Damon on speculation that Jennifer Lopez and Ben Affleck have rekindled their relationship pic.twitter.com/GPbmZX9fQT

— TODAY (@TODAYshow) May 11, 2021