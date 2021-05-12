Прямо красотки: Даня Милохин и Настя Ивлеева позировали в свадебных платьях

Тиктокер в очередной раз удивил своих подписчиков.

Тиктокер и музыкант Даня Милохин в Instagram опубликовал серию фотографий, на которых он запечатлен в свадебном платье. На кадрах он позирует с популярной телеведущей Настей Ивлеевой.

«Генг», — кратко подписал он фотографию. В переводе с популярного нынче американизма это означает сообщество хороших друзей, которых связывают общие интересы. По-другому можно сказать банда, компания.

«И все восхищаются мужику в розовом платье», «Прямо красотки», «Мир перевернулся. Парень в платье и всем нравится. Просто ужас», «На Дане платье смотрится лучше, чем на Ивлеевой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что блогер Даня Милохин уже не в первый раз предстает перед публикой в платье. В прошлый раз он подвергся нещадной критике телеведущей Ксении Бородиной. Она заявила, что не понимает, куда катится этот мир. «Я хочу, чтобы мальчики росли мужчинами, а девочки девочками», — говорила ранее Ксения Бородина, обсуждая провокационный наряд Милохина.

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