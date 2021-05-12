Несмотря на встречу: стало известно, в каких отношениях сейчас принцы Гарри и Уильям

Королевский эксперт утверждает, что братья до сих пор не разговаривают.

Принц Гарри не был в Великобритании целый год с того момента, когда вместе с Меган Маркл уехал в США. Герцог прибыл на родину 12 апреля, а спустя неделю улетел обратно. На похоронах деда, принца Филиппа, Гарри и Уильяма видели вместе. Вместе с Кейт Миддлтон они шли из часовни Святого Георгия. Фанаты посчитали, что братья все-таки помирились, но королевский эксперт Ник Буллен считает, что это не так.

«Все мои источники говорят, что в данный момент они не разговаривают», — цитирует Буллена Us Weekly.

Добавим, что следующий визит Гарри в Лондон намечен на лето. 1 июня, в день рождения принцессы Дианы, братья должны открыть ее памятник, который расположен в Кенсингтонском дворце. Приедет ли герцог Сассекский на мероприятие – пока не известно.

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