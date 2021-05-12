Эмин Агаларов показал, как выглядел в шестнадцатилетнем возрасте на фото с родителями

Музыкант опубликовал кадр, который был сделан в 1996 году в Америке.

Певец Эмин Агаларов в Instagram поделился кадром, на котором запечатлен вместе со своими родителями — отцом Аразом и матерью Ириной. На снимке музыкант еще совсем молодой человек. Раритетный кадр был сделан в 1996 году, когда Эмину Агаларову было всего 16 лет.

«25 лет назад с мамой и папой», — подписал он красивую фотографию из прошлого. «Какая красивая фотография, Эмин. У вас очень симпатичная мама», «Вы — копия мамы. Здоровья вам и вашим близким», «Какая у вас все-таки красивая и дружная семья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Эмин Агаларов с 1994 по 2001 год жил в США. Он имеет диплом бакалавра по направлению «бизнес-менеджмент в области финансов». Заметим, что отец Эмина Агаларова — один из самых влиятельных и богатых людей в Азербайджане.

Кстати, у музыканта четверо детей. В прошлом году, как известно, он развелся с последней супругой — моделью Аленой Гавриловой.

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