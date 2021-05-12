«Люблю маму»: Микелла Абрамова поделилась нежным фото в обнимку с Алсу

Алсу с юных лет выступает не сцене. Она не скрывает, что в начале карьеры ей помогал влиятельный отец-бизнесмен. Но потом девушка стала очень популярна. До сих пор она выступает на сцене, выпускает новые хиты. При этом артистка успела стать многодетной мамой. После свадьбы с Яном Абрамовым она родила дочку Сафину, потом Микеллу и сына Рафаэля. Супруги стараются дать им лучшее образование.

Если младшего ребенка Алсу почти не показывает, то Сафина часто выходит с ней в свет, а Микелла уже выступает на сцене как мама. Зачастую певица снимает ролики, на которых танцует с дочками. Она не скрывает, что за время карантина еще больше сблизилась с детьми. А 11 мая Микелла поделилась редким совместным фото с мамой. Они запечатлелись в обнимку. При этом артистка была в стеганой куртке, а ее дочка в жакете.

«Хай! Люблю маму. Вот… все», — написала девочка. «Хай, бэйби, люблю тебя», — ответила ей Алсу.

Поклонники восхитились семейной идиллией. При этом многие отметили, что наследница певицы унаследовала ее губы и бровки. Они одарили семью комплиментами. «Хорошенькие», «Мамина доченька, красавица и милейшая девочка», «Тут видно, как вы похожи. Одни губы, одни брови», «Мама — красотка», «Семейная идиллия. Любуюсь», «Это мило», «Есть за что любить», «Мама просто идеальная», — стали писать подписчики.