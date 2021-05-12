Сколько нежности: Меладзе на яхте трогательно поцеловал смеющуюся Брежневу в кончик носа

Вера Брежнева по-особенному поздравила мужа с днем рождения. Еще 11 мая музыкальный продюсер отпраздновал свое 58-летие. Возлюбленная именинника запечатлелась с ним на яхте. Для прогулки на воде экс-солистка группы «ВИА Гра» облачилась в летящее льняное платье. Константин Меладзе нежно держал избранницу за талию, пытаясь одарить Веру нежным поцелуем.

Однако музыкальный продюсер смог дотянуться только до кончика носа своей второй половинки, подарив Брежневой с виду невинный, но при этом чувственный и трогательный поцелуй. Видно, что супругам хорошо вместе. Своих романтических чувств от поклонников они не скрывали.

«Наше утро было очень светлым!! Мы праздновали день рождения прекрасного талантливого Константина Меладзе. В семье, радости, сюрпризах и любви», — отметила Вера.

Смотрите также: