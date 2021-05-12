Принц Чарльз встретился с медперсоналом клиники Святого Варфоломея, где лечили принца Филиппа

Принц Чарльз посетил старшейшую больницу Великобритании – клинику Святого Варфоломея. Там он встретился с медперсоналом, поблагодарил его за работу во время пандемии. К слову, именно в этой клинике лечили и принца Филиппа. Там он провел несколько недель, после чего был переведен в другой госпиталь для операции на сердце. Кадры визита будущего короля Великобритании появились в его Instagram.
«Его королевское высочество также узнал о запланированных реставрационных работах в здании, которое в 2023 году отметит свой 900-й юбилей», — говориться в сообщении.
Напомним, ранее принц Чарльз принял участие в сессии парламента, где появился в компании Елизаветы II и своей жены, Камиллы Паркер-Боулз.