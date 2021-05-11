Морской стиль: 53-летняя Стриженова в платье оверсайз в полоску и белых кроссовках отметилась в Крыму

Екатерина Стриженова привыкла много работать. Она трудится на телевидении с малых лет. А последние семь лет женщина ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет». Так как порой зрители именно ее первой видят утром на экранах телевизоров, она старается всегда выглядеть безупречно. Стилисты подбираю ей актуальные модные образы. А вот в обычной жизни артистка предпочитает носить лаконичные и женственные наряды.

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Накануне 9 мая Стриженова уехала в Севастополь. Позже она продолжила путешествовать и выбрала один из крымских курортов для отдыха. На днях артистка отметилась в платье с юбкой-колоколом. При этом она накинула на плечи куртку из-за холодного циклона. Позже телеведущая отправилась на вечерний променад уже в платье в пол с броским принтом. А вот 11 мая Екатерина отметилась на слоне у побережья.

На этот раз артистка уже облачилась в платье свободного кроя. Его вер был в полоску, словно тельняшка, и украшен рисунком якоря. Низ был выделен синим цветом и смотрелся словно юбка. Наряд оверсайз дополнила длинная туника и белоснежные кроссовки. Стриженова скрыла фигуру, но сделала акцент на тонких щиколотках. Телеведущая наслаждалась красивыми видами.

Поклонники восхитились летним образом артистки. Многие отметили, что она выглядит помолодевшей. Также подписчики признают, что ее образы они берут на заметку.

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