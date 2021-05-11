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«Вот это талия!»: 40-летняя Равшана Куркова в лосинах и кроп-топе блеснула хрупкой фигурой

Актриса поделилась пикантным фото, сделанным на занятиях по йоге. Она восхитила поклонников своей внешностью.

«Вот это талия!»: 40-летняя Равшана Куркова в лосинах и кроп-топе блеснула хрупкой фигурой
Равшана Куркова. Фото: instagram.com/rav_shana/

Равшана Куркова знакома многим зрителям, так как с юных лет играет в кино. В ее копилке много ролей. Девушка отметилась в картинах: «Балканский рубеж», «А у нас во дворе», «Чернобыль». Примечательно, что актриса ведет закрытый образ жизни. Она редко рассказывает о личном и не часто публикует свои фото. Однако поклонники не перестают удивляться тому, как молодо выглядит девушка в 40 лет.

Сама Куркова признавалась, что у нее хорошие гены. Ко всему прочему, она регулярно занимается спортом. Когда актриса не нужно сниматься, она старается обходиться без макияжа. Девушка 11 мая решила показать новое фото, сделанное во время занятий по йоге. Она предстала в кроп-топе и черных лосинах. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее тела, а также позволил показать рельефный пресс. Равшана собрала волосы в пучок, обнажив изящную шею.

Равшана Куркова. Фото: instagram.com/rav_shana/

Редкий кадр восхитил поклонников. Многие отметили, что артистка совершенно не меняется. Другие не стали скрывать, что завидуют ее точеной фигуре. «Словно березка», «Как можно с годами выглядеть только лучше?», «До чего же хороша!», «Люблю эту девочку !! Ее непосредственность, ее улыбку», «Женщина моей мечты», «Ах, какие ножки», «Вот это талия!», «Роскошная женщина», — прокомментировали пост подписчики.

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