Пуговка из сериала «Папины дочки» разорвала общение с Арзамасовой и Карпович

Екатерина Старшова не любит, когда ее называют актрисой, а тем более, называют «Пуговкой». Именно так ее звали сестры и папа в ситкоме «Папины дочки».
Девушка давно приняла решение завершить карьеру в кино и теперь учится в МГУ на медицинском факультете. Недавно она призналась подписчикам, что расстаться с кинематографом пришлось из-за того, что новых предложений не поступало. В глазах режиссеров она так и осталась маленькой смешливой девочкой.
После завершения кинокарьеры, Старшова решила прекратить общение с коллегами по проекту. Она оборвала связь с Мирославой Карпович и Елизаветой Арзамасовой.
«Для меня сериал «Папины Дочки» — это то, что было со мной и уже давно. Причина не в том, что мне не нравились съемки. Судя по всему, из-за того, что все видят во мне лишь одного персонажа. Мне постоянно пишут об этом в direct. Однако я изменилась и от Пуговки ничего не осталось», — отметила девушка.
Кстати, не общается она не только с киношными сестрами, но и с Александром Олешко. Он исполнил в сериале роль олигарха.
Екатерина Старшова полагает, что общение вне площадки не заладилось из-за большой разницы в возрасте с коллегами. Во время съемок Екатерина была гораздо младше коллег, пишет сайт Актуальные новости.
Стоит отметить, что Елизавета Арзамасова сейчас ждет ребенка. Недавно она вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха, пишет ФАН.