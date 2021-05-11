Пуговка из сериала «Папины дочки» разорвала общение с Арзамасовой и Карпович

Девушка признается, что уже давно не маленькая девочка из ситкома.

Екатерина Старшова не любит, когда ее называют актрисой, а тем более, называют «Пуговкой». Именно так ее звали сестры и папа в ситкоме «Папины дочки».

Девушка давно приняла решение завершить карьеру в кино и теперь учится в МГУ на медицинском факультете. Недавно она призналась подписчикам, что расстаться с кинематографом пришлось из-за того, что новых предложений не поступало. В глазах режиссеров она так и осталась маленькой смешливой девочкой.

После завершения кинокарьеры, Старшова решила прекратить общение с коллегами по проекту. Она оборвала связь с Мирославой Карпович и Елизаветой Арзамасовой.

«Для меня сериал «Папины Дочки» — это то, что было со мной и уже давно. Причина не в том, что мне не нравились съемки. Судя по всему, из-за того, что все видят во мне лишь одного персонажа. Мне постоянно пишут об этом в direct. Однако я изменилась и от Пуговки ничего не осталось», — отметила девушка.

Кстати, не общается она не только с киношными сестрами, но и с Александром Олешко. Он исполнил в сериале роль олигарха.

Екатерина Старшова полагает, что общение вне площадки не заладилось из-за большой разницы в возрасте с коллегами. Во время съемок Екатерина была гораздо младше коллег, пишет сайт Актуальные новости.

Стоит отметить, что Елизавета Арзамасова сейчас ждет ребенка. Недавно она вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха, пишет ФАН.

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