«Мастер элегантности»: Водянова в вечернем платье со шлейфом позировала с дизайнером Валентино

Модель поздравила основателя модного дома Valentino и назвала его своим другом. У модели в архиве оказалось много фото с именинником. Она не раз носила его наряды.

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Девушка не скрывает, что родилась в простой семье в Нижнем Новгороде и отучилась всего 9 классов в школе. Она предпочла пойти работать, чтобы помочь маме прокормить ее и еще двух сестер. На улице ее заметил модельный агент и пригласил работать во Францию. Так у девушки началась карьера топ-модели. теперь она известна во всем мире, живет в браке с бизнесменом Антуаном Арно и растит пятерых детей.

За свою карьеру Наталья поработала со многими именитыми дизайнерами. С основателем модного дома Valentino она смогла подружиться. 10 мая Валентино Гаравани исполнилось 89 лет. Девушка не только поздравила модельера, но и поделилась фото с ним из своего архива. На первом кадре модель позировала в белоснежном платье в пол с рюшами и воздушными рукавами. На другом фото Водянова в пышном алом платье со шлейфом шла в сопровождении кутюрье.

«С днем рождения, мастер элегантности и совершенства. Такая честь считать вас нашим другом, столько прекрасных, незабываемых воспоминаний вместе. Я вас так люблю», — написала звезда.

Она также вспомнила день, когда Валентино побывал на ее родине и поддержал мероприятие связанное с ее благотворительным фондом «Обнаженные сердца». На фото девушка была в силуэтном алом платье с перьями. Рядом с ней был именинник.

«Вы приехали в Россию поддержать меня и мой фонд. Так смиренно и так вдохновляюще. Вы всегда были таким примером щедрости, которая не имеет границ», — отметила модель.

К слову, в ее коллекции есть наряды многих дизайнеров. В свое время она поддержала отечественного модельера Ульяну Сергеенко. На предстоящей кутюрной Неделе она выступит уже в качестве не приглашенного дизайнера, а в статусе члена-корреспондента Синдиката Высокой моды, а этого удостаиваются немногие. Свое почетное звание она посвятила Водяновой, которая 10 лет назад поддержала ее пусть кутюрье.

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