«Сестренки-близнецы»: Бородина в клетчатом жакете и черных лоферах отправилась гулять с Орловой

Телеведущая после отпуска решила развеяться и насладиться общением с Ольгой Орловой и другими подругами.

Ксения Бородина счастлива в браке с Курбаном Омаровым. Недавно они вместе отдохнули в Дубае. На этот раз пара взяла с собой детей: Теону и Марусю. На отдыхе телеведущая успевала хвастаться летними образами и даже устроила модную фотосессию. Но за время отдыха она успела соскучиться по своим подругам. Вернувшись в Москву, звезда сначала распаковала вещи и выспалась, а на следующий день отправилась гулять.

Обычно Ксения всегда подбирает себе женственные и актуальные наряды. На этот раз она отдала предпочтение монохромному повседневному луку. Девушка отметилась в серых джинсах скинни, белом боди и жакете в клетку. Черные лоферы на толстой подошве дополняли ее аутфит. Бородина успела загореть в отпуске, поэтому использовала минимум косметики. Она запечатлелась на улицах столицы с Ольгой Орловой, которая вместе с ней ведет «Дом-2», а также другими подругами.

«Мы пришли с девчонками гулять. Ирочка у нас грустная. Блин, голова болит. И сестренки-близнецы», — сказала она. «Не знаю, кому жарко, нам не жарко. Оля, ха-ха», — добавила Ксения.

«Жажда — все, имидж — ничто», — заявила Орлова, все насмешив. «Мы переходим светофор. Если что, мы идем гулять. Встречайте нас на улицах Москвы. Мы будем у фонтана с гвоздикой в пиджаке», — отметила телеведущая.

Однако после прогулки дружная компания зашла в кафе. Там девушки побаловали себя сладостями. Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие отметили, что она похорошела. «Ксюша прям сияет», «А почему без мужа?», «Классный жакет», «Стильная мамочка», «Как хорошо на улице, солнечная наша», «Классный лучок», — стали писать пользователи Сети.

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