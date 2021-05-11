«После меня трудно найти кого-то лучше»: Аршавин вспомнил расставание с Барановской

На видеосервисе Premier стали выходить интервью с известными спортсменами в формате YouTube-шоу «50 вопросов» с Кареном Адамяном. И первой ласточкой стал ролик с Андреем Аршавиным. Известный футболист, который прославился не только своей игрой, но и скандальной личной жизнью, прокомментировал отношения с телеведущей Юлией Барановской, которая родила ему троих детей.

Спортсмен отметил, что его бывшая возлюбленная получила хороший старт для своей карьеры после истории с их расставанием, а сам он совсем не горевал, прекратив этот долгий роман.

«Я не был в подавленном состоянии в 2012 году, как говорит Юлия Барановская, — уточнил Аршавин в интервью. — Те полгода — это очень крутое время со всех точек зрения, несмотря на то, что в этот момент я с Юлей расходился или понимал, что разойдусь. Но было много классных моментов, мне все нравилось: я вернулся в «Зенит», мы выиграли, новая девушка — все было супер».

Андрей добавил, что считает себя хорошим отцом, хотя и знает, что хейтеры напомнят ему о том, что он долгое время не виделся с детьми от Барановской. Но 39-летний мужчина заверил, что он всегда готов делать все от него зависящее в воспитании наследников, если его, конечно, попросить. Он добавил, что когда жил с детьми, то и подгузники менял, и сидел с малышами, и готовил.

«То, что я не общался с детьми, это больше вопрос к Юле. Она не давала видеться с детьми, когда я этого хотел, делала все так, чтобы я их не видел. Когда ей это стало выгодно, она стала отдавать их на встречу со мной и даже в присутствии другой женщины, — говорит Аршавин. — Сейчас отношения восстановлены, хотя последние полгода я их тоже мало видел. Недавно побывал на дне рождения у Яны и даже обнялся с Юлией Геннадьевной спустя девять лет».

На вопрос, хороший ли он муж, футболист ответил довольно лаконично, но емко.

«После меня трудно найти кого-то лучше. Юлия Геннадьевна нашла кого-нибудь? Нет. Алиса Александровна (Казьмина. — Прим. авт.) тоже, думаю, столкнется с проблемами», — сказал Андрей.

Напомним, Аршавин и Барановская прожили девять лет, начиная с 2003 года. У них родились дети Артем, Яна и Арсений. В 2016-м мужчина женился на журналистке Алисе Казьминой, с которой встречался несколько лет до этого. Женщина родила футболисту дочь Есению и в 2019-м подала на развод, пожаловавшись на измены супруга.

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