«Ах, какая парочка!»: Кудрявцева в намокшем бикини порезвилась с молодым мужем в бассейне

Лера Кудрявцева не скрывает, что ей нравится проводить время с семьей. Она редко появляется на светских раутах и красных дорожках. Блондинка ведет несколько передач на телевидении, а также иногда соглашается вести концерты и праздничные мероприятиях. А вот все свободное время светская львица предпочитает находиться дома с семьей. Она уже больше семи лет состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает двухлетняя дочка Мария.

Этой весной Лера смогла улететь отдыхать. Она мечтала об отпуске с января, когда сорвалась ее поездка из-за болезни. Но теперь телеведущая загорает, купается и посещает рестораны в Дубае. Она проводит время с супругом. На этот раз рядом с ней ни разу не была замечена дочка. Возможно, что наследницу пара оставила дома, чтобы побыть вдвоем. Перед отъездом Кудрявцева намекнула, что у между ними с мужем пропала страсть. Более того, она оказалась готова отпустить его к любовнице.

Однако теперь телеведущая продемонстрировала настоящую семейную идиллию. Она поделилась кадром, на котором обнимает супруга в бассейне. Девушка страстно прильнула к его спине.

А потом звезда показала, как они порезвились в воде. 49-летняя Лера в намокшем мини-бикини цвета Барби прыскала водой в возлюбленного. Макаров в какой-то момент нырнул в воду, чтобы спрятаться. При этом хоккеист засветил подтянутую фигуру. А вот блондинка блеснула пышным бюстом.

Поклонники одарили пару комплиментами. Многие признались, что не верят, что между ними нет страсти. «Красивая пара. Люблю вас», «Какое это счастье — любовь», «Вы чудесные! Любви вам на все года», «Не стареющая красотка!», «Ах, какая парочка!», «Словно молодожены», «Лерочка, смотрю на вас и душа радуется», «Вот и любовь», — прокомментировали пост подписчики.

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