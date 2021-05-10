«Вот это вид сзади»: Лобода в блузке с перьями и белоснежных джинсах устроила «горячие» танцы

Светлана Лобода является популярной певицей. На ее концертах всегда аншлаги. Обычно она едва находит время на отдых. Но благодаря пандемии у артистки появилось свободное время, которое она посвящает семьей. Уже несколько раз в этом году девушка возила дочек Евангелину и Тильду на море. Каждый раз звезда наслаждается уединенной обстановкой. Но этой весной она отправилась в Арабские Эмираты, где также отдыхают ее друзья.

Накануне Светлана показала трогательное фото с наследницами. Пока она скрывает лицо младшей дочки, которой скоро исполнится три года. Если днем певица загорает, то вечером веселится с друзьями. На новых кадрах девушка предстала в белых джинсах скинни и объемной блузке с перьями. Лобода зажигательно танцевала, демонстрируя всю красоту своей фигуры. Она наложила на видео свой новый фильтр.

«А у меня новая маска!!!! Офигенная!» — похвасталась звезда.

Она продемонстрировала крупным планом свою пятую точку. Также Светлана блеснула осиной талией. Ей удалось взбудоражить своих поклонников, которые осыпали девушку комплиментами. «Воу-воу-воооу, какой стилевый фильтр», «Ты и без масочки ничего себе так выглядишь, Светик», «Крутая», «Обязательно пятой точкой вертеть?», «Такие бедра не скрыть», «Вот это вид сзади», «Богиня в деле», — прокомментировали пост подписчики.

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