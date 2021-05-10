Подчеркнула формы: Каменских отметилась в камуфляжной мини-юбке и ботинках на тракторной подошве

Настя Каменских раньше часто приезжала в Россию. Ее дуэт с Потапом умел большой успех. Однако в последнее время девушка поет сольно и старается завоевать новую аудиторию. Для этого она выучила испанский язык. Артистка живет в Киеве, а Потап стал ее мужем и продюсером. Влюбленные много путешествуют. Недавно певица отметила свой день рождения, устроив вечеринку в стиле Фриды Кало. Она блистала в платье плиссе и с цветами в волосах.

А на днях Каменских поделилась кадрами, сделанными в Мексике. Она позировала среди высокий пальм в камуфляжной мини-юбке и белой футболке. Образ дополняли ботинки на тракторной подошве, которые не выходят из моды второй сезон. Ранее в такой обуви отметились: Вера Брежнева, Ани Лорак, Кети Топурия и другие известные персоны. Артистка гуляла со своей мамой, которая может похвастаться моложавым видом. Они обе были в шляпках.

«Счастлива, что ты моя мама. Веселая, красивая, родная, добрая, любящая, понимающая и такая сильная. Очень тебя люблю», — делилась звезда.

А вот поклонники восхитились красотой самой певицы. Наряд подчеркнул ее фигуру. «Ноги идеальные», «С мамой просто одно лицо», «Такие красивые», «Прям постройнели», «Плоский животик», Настя, как всегда, на стиле«, «Какая классная и позитивная», «Ботинки крутые», В такой юбке опасно ходить в Мексике«, «Круто выглядит мама, такая молодая», «Наряд суперский. Вам идет», — стали писать подписчики.

Смотрите также: