«Наконец я решилась»: Подольская в рубашке с подплечниками похвасталась новой стрижкой

Певица решилась на преображение после родов. Она призналась, что у нее появились проблемы с волосами.

Наталья Подольская не скрывает, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Влюбленные не часто появляются вместе на публике. Однако в прошлом году у них произошло радостное событие. Певица родила еще одного ребенка. Теперь они воспитывают не только пятилетнего Артемия, но и шестимесячного Ивана. Недавно они всей семьей отдохнули на Мальдивах. Теперь артистка готовится к выступлениям, поэтому не только пополняет гардероб.

Сразу после праздника 9 мая она отправилась в салон красоты. Наталья решила на преображение. Певица отстригла сухие концы волос, оставив длину по плечи. При этом она надела белую рубашку с подплечниками, которые остается в тренде, и приталенные брюки. Вскоре девушка похвасталась своей новой прической.

«Всю беременность мои волосы набирали в себя жизнь и сок. Потом ГВ. И полезлоооо…. наконец я решилась. Долой истощенные концы. Здравствуй, обновленная я. P.S. Пошла портить дальше», — написала она.

Подольская дополнила образ черным пальто-халатом и сумкой Prada. Она погуляла по Москве, а потом отправилась домой на машине. Поклонники посчитали, что такое преображение пошло ей на пользу. Многие одарили ее комплиментами. «Чудесный цвет волос», «Хороша», «Вам и так хорошо», «Очень идет новая длина», «Сногсшибательно выглядишь», «Красивая и счастливая», «Наталья, можно даже каре, вам пойдет», — прокомментировали пост подписчики.

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