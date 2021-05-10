«Не могу угнаться»: Кейт Миддлтон рассказала о любимой игрушке младшего сына

Кейт Миддлтон и принц Уильям – родители троих детей. Они воспитывают принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту. Младшему Луи недавно исполнилось три года. В свой день рождения он впервые пошел в детский сад. Тогда Кейт поделилась его редким снимком с велосипедом. Как выяснилось, это не единственный любимый вид транспорта маленького принца. На днях герцогиня Кембриджская рассказала, что самой любимой игрушкой ее младшего сына является самокат. Об этом пишет People.

«Луи стал таким большим — он очень быстро бегает. Даже когда он на своем маленьком самокате — он очень быстрый. Я не могу за ним угнаться!», — рассказала Миддлтон.

Добавим, что единственной дочке герцогов Кембриджских в начале мая исполнилось шесть лет. А старшему сыну скоро будет восемь.

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