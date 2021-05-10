«Какова красота»: Топурия в одной рубашке цвета молока блеснула «бесконечными» ногами

Кети Топурия уже длительное время выступает в составе группы «А’Студио». Певица не скрывает, что ей нравится творчество и сцена. При этом многие также считают ее иконой стиля. На публике она постоянно появляется в нарядах. Этой весной девушка одна из первых примерила жакет с острыми плечами. Также артистка носит мини-платья с грубой обувью, что не теряет актуальности второй сезон.

Недавно Кети улетела отдыхать на Мальдивы с мужем Львом Деньговым. Она наслаждается теплой погодой. Это ее первая поездка после вторых родов. В январе девушка родила сына Адама. Также у нее подрастает дочка Оливия от прошлых отношений. Однако в отпуске певица наслаждается романтической атмосферой и носит минимум одежды. Ранее Топурия поразила всех своей фигурой в купальнике. Теперь на прикрыла талию и бюст рубашкой цвета молока.

Звезда позировала на качелях. Она блеснула бесконечными и загорелыми ногами.

Поклонники восхитились красотой Кети. Многие отметили, что даже с трудом узнали артистку. Ей удалось вернуться в форму за считанные месяцы после родов. «Не похожа на себя», «Какова красота», «Ноги просто идеальные», «Кети, просто куколка», «Фигура роскошная», «Ну как можно так выглядеть», «Прекрасная наша», «Ох и шоколадная», «Мне так нравится все в вас, особенно ножки», — прокомментировали пост подписчики.

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