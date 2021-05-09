Дед-фронтовик запрещал покупать маленькой Хромченко игрушечный автомат

9 мая известная журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко поделилась воспоминаниями о своем дедушке, который прошел всю Великую Отечественную войну и вернулся домой в медалях. Несмотря на большое количество наград, мужчина редко доставал из ящика и всегда избегал рассказов о том, что происходило на фронте. Была у него и еще одна особенность — воевавший дед не разрешал покупать свой 5-летней внучке Эвелине игрушечный автомат, о котором она очень мечтала в те годы, и не давал надевать свою солдатскую форму.

«Он считал, что прошел через кошмар не для того, чтобы увидеть внучку с автоматом. Был уверен, что несколько лет жизни провел в военных гимнастерке и шароварах, в пилотке и солдатских сапогах не для того, чтобы я их примерила по любым причинам… Он воевал ради того, чтобы его внуки не знали, что такое война. И он имел на это полное право», — рассказала 50-летняя Хромченко поклонникам в Instagram.

Вспоминая деда, сейчас она выступает за то, чтобы дети не играли в войнушку и на 9 Мая не наряжались в красноармейцев, а надевали красивые платьица и белые рубашечки.

Ведущая «Модного приговора» поздравила своих подписчиков с Днем Победы и назвала его главным праздником в мире.

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