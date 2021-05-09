«Это его победа, это моя победа»: Дмитрий Тарасов рассказал о своем деде-фронтовике

В День Победы футболист Дмитрий Тарасов рассказал поклонникам о своем героического предке. 34-летний спортсмен поведал, что его дед Ким Дмитриевич Тарасов воевал на белорусском фронте, в его истории были два ранения, попадания в засады, плен, штрафной батальон и выслеживание немецкого снайпера. И, несмотря на все опасности, мужчина вернулся домой с наградами.

«Это его победа, это моя победа, победа всей моей семьи и всех народов, которые сплотились в той огромной стране, — пишет Тарасов в Instagram, показав фотографию своего предка. — Наши деды и прадеды, стоя плечом к плечу, выглядывали из окопов и защищали свою землю, свои семьи. Так любить свою Родину должны все: от президента до мальчишки в самом дальнем уголке нашей страны».

Спортсмен пожелал всем россиянам мира, любви, счастья и таких вещей, за которые они бы пошли до конца. Добавим, что в «сториз» он поделился письмом военных лет, которое сохранилось в его семье.

Напомним, что в 2021 году Дмитрий остался без клуба. Недавно футболист признался, что очень ждет трансферного окна, чтобы найти себе новую команду.

Смотрите также: