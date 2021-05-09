«Слово Победа стало сильно горчить на вкус»: Алена Свиридова показала своих дедов-фронтовиков

9 мая певица Алена Свиридова опубликовала в Instagram фотографии своих дедушек — по материнской и отцовской линиям. Артистка отметила, какими красивыми они были в молодости, и добавила, что зрелость они так и не встретили, потому что оба погибли в первый год Великой Отечественной войны. Звезда отметила, что ее папа и мать не запомнили своих отцов, и единственным воспоминанием остались только эти фотокарточки, которые сегодня висят в комнате Алены.

«Я почему-то всегда чувствовала огромную брешь в своей родословной, прямо за моей спиной , и чем дальше, тем больше. Мне до сих пор невыразимо жаль этих молодых парней, которые не дожили до моего появления на свет, и еще больше было жаль себя, изначально лишенную любви, полагающейся мне по рождению. Слово Победа с того самого момента, когда я осознала, что это такое, стало сильно горчить на вкус», — призналась 58-летняя Свиридова.

Этим постом она пожелала своим подписчикам мирного неба над головой. По словам певицы, помнить войну нужно только для того, что бы она больше никогда не повторилась.

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