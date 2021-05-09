«Ты сдаешься?»: Меган Фокс поделилась, как сложно быть работающей мамой в Голливуде

8 мая голливудская актриса и мать троих детей, 34-летняя Меган Фок пришла на шоу Келли Кларксон и поделилась, как непросто быть звездой «фабрики грез» и одновременно заботливой мамой. По ее словам, Голливуд не адаптирован к женщинам, и особенно к недавно родившим. Если актриса является кормящей матерью, то на съемках ей приходится отлучаться каждые два часа, а для студии, как известно, время — деньги. Меган поделилась, что после родов артистку либо заставляют как можно быстрее вернуться к работе, или на нее вешают обидный ярлык.
«В этой индустрии есть такой упрек, как: «Ты сдаешься? Ты теперь просто мама?» Это странное давление, которое также порождает чувство вины. Вы идете на работу слишком рано, чтобы удовлетворить этих людей», — сказала Фокс.
А еще беременная или разродившаяся актриса постоянно держит в мозгу, что ей предстоит оперативно похудеть после появления ребенка на свет, например, на 13 килограммов за 8 недель. Подобные мысли, по словам Меган, вызывают стресс, который весьма нежелателен для молодой мамы.
Звезда призналась, что с нетерпением ждет перемен в Голливуде, когда к власти придет больше женщин. Устоявшийся патриархат, по ее мнению, это власть людей, которые не понимают матерей.
Напомним, в 2020 году Меган Фокс рассталась с отцом своих детей, актером Брайаном Остином Грином и закрутила роман с эпатажным певцом Machine Gun Kelly. Сейчас они вдвоем снимаются в новом фильме «Полночь на злаковом поле».
Добавим, что недавно подобную тему в российской кино подняла 41-летняя актриса Александра Ребенок.