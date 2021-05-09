«Джиган еле на фото поместился»: Оксану Самойлову уличили в использовании фотошопа

Модель Оксана Самойлова опубликовала свежее фото в личном аккаунте. Многодетная мамочка похвасталась роскошным отдыхом с мужем на Мальдивских островах. Примечательно, что вместо восторга поклонников Оксана столкнулась с обвинениями в свой адрес.

Бизнесвумен поделилась ярким снимком из отпуска. Оксана в купальнике цвета фуксии, а Джиган в длинных черных шортах гуляли по белому песку. Поклонников Самойловой смутило, что небо на заднем фоне было подозрительно искусственного оттенка синего.

Но еще больше поразил фанатов внешний вид самих Оксаны и Джигана. Подписчики Самойловой решили, что знаменитость прибегла к фотошопу и наложила фильтры на снимок.

«Какое небо…настоящее, какие искусственные тела», «Зачем Джигану талию уменьшила?», «Вы точно четырех детей рожали?», «Джиган еле на фото поместился. Ты куда так растешь?», «Тут я задумалась, кто из них четверых родил», — посмеялись подписчики Оксаны в комментариях под фото.

Самойлова же призналась, что сама себе завидует. Так ей понравился отдых на Мальдивах:

«У нас нереальная программа путешествия по атоллам с акулами, дельфинами, китами, мантами, ужинами и обедами на необитаемых островах. Я вот сейчас в моменте очень-очень счастливая».

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