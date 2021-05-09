«Бомбическая девочка»: Мишу Романову сравнили с Бритни Спирс

В одной из последних публикаций личного профиля певицы Миши Романовой появилось фото в атласном платьем темно-желтого цвета. Отметим, что наряд подчеркнул все прелести роскошной фигуры блондинки.

Несмотря на то, что Романова уже давно выступает как сольный артист, ее поклонники ассоциируют знаменитость с группой «ВИА Гра». Прежде всего из-за образа, который продолжает демонстрировать артистка. Как и в музыкальном коллективе Константина Меладзе, Миша остается роковой красоткой с пышными формами и откровенными нарядами.

«Роскошная», «Сногсшибательна», «Бомбическая девочка», «Какая фигура», «Шикабэллочка моя», «Такая сильно красивая», «Вылитая Бритни Спирс», «Мишутка, балдею. Красавица», «Миша, ты сногшибательна, сексуальна, красавица, как всегда. Обожаю тебя, ты лучшая», — написали поклонники Романовой в комментариях под фото.

К слову, к длинному атласному силуэтному платью Миша надела босоножки на высоком тонком каблучке золотистого цвета. Певица сделала снимок на фоне стены цвета охры и яркой зелени. Романова изящно выгнулась, соблазнив гибкостью стана. Знаменитость слегка приоткрыла ротик, чтобы сделать фото более чувственным.

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