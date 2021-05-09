«Повод не спать ночами»: Светлана Лобода похвасталась соблазнительной фигурой в цветочном платье с разрезом

Исполнительница Светлана Лобода запечатлелась на фоне вечернего Дубая. Знаменитость опубликовала в личном микроблоге чувственное видео в платье с открытой спиной и откровенным разрезом спереди.

Напомним, певица отдыхает с семьей в Арабских Эмиратах. Лобода привыкла радовать поклонников сексуальными нарядами. Вот и в отпуске артистка чередует снимки в купальниках и пленительных платьях. Одно из таких аутфитов она надела на вечерний променад.

Светлана выбрала наряд с цветочным принтом. Белоснежная ткань, синие цветы и полупрозрачные вставки — все это восхитило подписчиков Лободы. Они оставили множество положительных комментариев под публикацией:

«Мой первый повод не спать ночами», «Королева», «Секси», «Соблазнительная», «Платье очень идет», «Шик и блеск, жду не дождусь, когда дорога приведет к тебе», «Красивая женщина… К такой бы дорогу знать, да покой души найти».

К слову, особенными деталями в наряде Лободы стали разрез на юбке и глубокое декольте. Они выгодно подчеркнули загорелые бесконечно длинные ножки певицы и ее пышную грудь.

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