Не все так просто: прабабушка Кейт Миддлтон была близка к королевскому двору

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились, когда были студентами. Почти десять лет молодые люди встречались, а в 2011 году состоялась их свадьба. Тогда таблоиды писали, что герцогиня стала первой за последние 350 лет «простолюдинкой», вышедшей замуж за будущего короля Великобритании. Но, как оказалось, все не совсем так.

В редакции Daily Mail оказалась фотография 1927 года, на которой эксперты обнаружили прабабушку Кейт по отцовской линии – 46-летняю Олив Миддлтон. Она и другие ее близкие шли рядом с тетей Елизаветы II – принцессой Марией. Их запечатлели на стадионе в Лидсе. Издание сообщает, что в 1914 году Олив, в девичестве Луптон, вышла замуж за адвоката Ноэля Миддлтон. В то время все Луптоны, которые сделали свое состояние в XVIII и XIX веках на торговле шерстью, были близки к королевской семье.

Олив Миддлтон умерла в возрасте 55 лет, когда ее сыну Питеру – дедушке Кейт Миддлтон – было всего 16 лет. К слову, Питер Миддлтон тоже был близок к королевской семье. В 1962 году он был пилотом самолета принца Филиппа во время его турне по Южной Африке. А после получил благодарность и золотые запонки от герцога Эдинбургского.

Смотрите также: