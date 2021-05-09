«Хотел раскачать лодку»: стало известно, зачем принц Гарри откровенничал перед Опрой Уинфри

В феврале принц Гарри и Меган Маркл отправили в Букингемский дворец официальное письмо, в котором подтвердили, что больше не будут исполнять королевские обязанности. Еще один шок для всей королевской семьи случился позже. В начале марта герцоги Сассекские дали большое интервью Опре Уинфри. Во время беседы прозвучали некоторые откровения пары, которые приобрели скандальный оттенок. В их числе – обвинение в расизме. Спустя два месяца, королевский эксперт Ингрид Сьюард рассказала Page Six о том, что ей сложно понять Гарри.

«Он знал, что делает. Могу вам поклясться, он хотел раскачать лодку. Я не понимаю, с какой целью он это делал, но он знал, какие могут быть последствия. Не думаю, что он хоть на минутку пожалел о содеянном», — сказала Сьюард.

больше по теме Причина не в Меган: почему принц Гарри может не приехать в Лондон Визит герцога ожидается летом на открытие памятника принцессе Диане.

Напомним, что после интервью отношения принца Гарри со старшим братом и отцом ухудшились. Хотя, принц Уильям был замечен в Виндзорском замке вместе с Гарри, после похорон принца Филиппа, инсайдеры утверждают, что герцог Кембриджский все еще зол на брата. А принц Чарльз и вовсе не может его простить.

Смотрите также: