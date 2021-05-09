Принца Чарльза обвинили в пренебрежительном отношении к Меган Маркл

Сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи Харрисону 6 мая исполнилось два года. По традиции, все представители королевской семьи поздравляют именинников, делая публикации в соцсетях. Кроме того, что его дедушка, принц Чарльз стал последним из монархов, кто в тот день поздравил малыша. Так еще и фото будущий король Великобритании опубликовал такое, на котором не было Меган Маркл. После этого старшего сына королевы обвинили в том, что он с пренебрежением относится к матери внука. Об этом пишет Page Six.

«Грустно! Очень печально, когда будущий король вырезает мать своего внука из фотографии, которой хочет поделиться. Он не видел Арчи более года, но не включать Меган… это только подольет масла в огонь. Прекрасный снимок, но где Меган?», — писали пользователи Сети.

больше по теме Принц Чарльз никогда не сможет простить принца Гарри Причиной всему — интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри.

Напомним, недавно таблоиды писали, что принц Чарльз все еще злится на Меган и Гарри из-за интервью, которое пара дала Опре Уинфри в начале марта.

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