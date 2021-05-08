«Походка от бедра»: Ирина Дубцова в стильном купальнике блеснула постройневшими формами

Ирина Дубцова полюбилась зрителям, еще когда участвовала в «Фабрике звезд». После проекта она стала не только петь, но и сочинять песни. У девушки настоящий талант, а за ее хитами артисты стоят в очереди. Примечательно, что она примкнула к тем женщинам, которые самодостаточные и счастливые. После развода с Романом Черницыным девушка так и не встретили достойного мужчину, но не теряет надежды.

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Ирина очень любит за собой ухаживать. Однако длительное время ей не удалось похудеть. Но в этом году после зимы певица неожиданно похвасталась, что скинула лишний вес. Теперь она все чаще носит облегающие наряды. А весной артистка улетела с сыном и своей мамой на Мальдивы. Там она не упускает возможности блеснуть фигурой в шортах, а накануне Дубцова запечатлела себя на камеру в купальнике.

На кадрах Дубцова предстала в бикини цвета каштана. Она выбрала купальник с высокой талией. А лиф-бандо подчеркнул ее роскошную грудь. Поверх девушка надела шифоновую тунику с ярким принтом. Наряд подчеркнул точеные формы, а за счет высокой посадки она скрыла изъяны фигуры — живот.

«Приветики», — игриво сказала звезда, дефилируя на камеру.

Поклонники были сражены красотой артистки. Они стали осыпать ее комплиментами. «Ох и дива», «Какая фигурка», «Прям стройняшка», «Ириша, вы прекрасны», «Походка от бедра», «Ох и талия», «Сводишь с ума сразу», «Всем бы так выглядеть в купальнике», «Богиня пляжа», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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