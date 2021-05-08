«Одно из самых красивых мест»: Барановская в белоснежном платье со шлейфом дефилировала по ущелью

Юлия Барановская уже больше семи лет сама воспитывает троих детей. В свое время она была гражданской женой Андрей Аршавина, но футболист бросил семью ради новой возлюбленной. Примечательно, что его второй брак тоже оказался неудачным. А вот его экс-избранница смогла построить карьеру на телевидении. Более того, она любит наряжаться и путешествовать. У девушки много поклонников, но о личной жизни она рассказывает редко.

На майские праздники Юлия снова покинула Москву с детьми. На этот раз она оказалась в Иордании. Там телеведущая изучает древние города. Стоит отметить, что даже во время поездок она старается выглядеть женственной. На этот раз она демонстрирует изящные образы в восточном стиле, которые идеально подходят для жаркой погоды. Она уже носила платье-сорочку и демонстрировала легкий наряд для катания на соле.

Теперь Барановская вместе с гидом отправилась в центр пустыни. Там она увидела ущелье, пещеры и древние улицы. Девушка облачилась в белоснежное платье со шлейфом и открытой спиной. На ее голове была и чалме дефилировала на пустынной местности. Наряд струился за ней.

«Волшебная Петра! Я давно мечтала здесь побывать, и теперь это одно из самых красивых мест для меня! Я бы гуляла и гуляла по этим древним улицам и пещерам», — призналась звезда.

Это был ее не единственный наряд. Вскоре телеведущая переоделась в топ и брюки-шаровары черного цвета. Длинная туника в тон дополняла ее лук. Юлия забралась на верхушку древнего здания. Она насладилась красивым пейзажем. Поклонники были впечатлены не только видами, но и образами девушки. Многие сравнили ее с невестой, благодаря нежному образу.

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