В жакете с поясом и юбке-солнце: Ирина Пегова поделилась кадрами со съемочной площадки

Ирина Пегова привыкла к тому, что ей часто дают роли простых сельских девушек, а также похожие образы. Она обладает нестандартной фигурой и голубыми глазами, которые выделяются на фоне белых локонов. А после участия в шоу «Ледниковый период», где актриса показала свои способности и женственность, она получила много комплиментов от судей. Однако именно после этого проекта девушка решила похудеть.

За последние несколько месяцев Ирина так преобразилась, что теперь все чаще носит брюки и джинсы. Она не гонится за трендами, предпочитая выглядеть элегантно. Накануне 9 мая артистка решила поделиться кадрами со съемочной площадки, где новую картину снимает Юрий Морозов. На кадрах девушка позировала в черной юбке-солнце и жакете с поясом, который выделил ее талию. На ее груди красовался орден. А вот волосы Пеговой были собраны в пучок.

«Мою героиню Марину Васильевну наградили героем социалистического труда! Историческая справка! Присуждать Героя изначально планировали за конкретные дела, но никак не в качестве награды к юбилею. Тем не менее первым Героем Соцтруда стал Сталин, и наградили его к 60-летию (исходя из официального года рождения). Но уже второй Герой получил звание за конкретный вклад. 2 января 1940 года Героем Соцтруда стал замечательный оружейник Василий Дегтярев, конструктор автомата ППД и пулемета „Дегтярев пехотный“», — рассказала звезда.

Поклонники отметили, что образ очень идет Ирине. Многие посчитали, что она мастер перевоплощений. «Вы чудо», «Какой правдашний образ», «Глубокие познания у вас!», «Ира, вы такая разноплановая актриса, вам подвластны любые роли. Ирочка, вы тоже героиня труда!!!», «Вам все в лицу», «Во всех нарядах вы, Ирина, хороши», «Вам идет этот образ!», «Вы прелесть», — прокомментировали пост подписчики.

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