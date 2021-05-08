«Этот плоский животик безупречен»: Ходченкова в бикини цвета неба вальяжно разлеглась на яхте

Светлана Ходченкова с юных лет снимается в кино. Она успела стать заслуженной артисткой. В ее копилке есть такие картины, как «Василиса», «Чемпионы», «Кровавая леди Батори». Дважды ей удалось засветиться в голливудских картинах: «Шпион, выйди вон!» и «Росомаха: Бессмертный». Примечательно, что актрисы скрывает свою личную жизнь. Она обладает эффектной внешностью, поэтому поклонники уверены, что девушка не одинока.

Обычно Светлана не часто ездит в отпуск. Она хвастается фигурой, когда ходит на тренировки pole dance. На пилоне актриса демонстрирует пластичность и растяжку. Однако этой весной ей удалось улететь на море. Редким кадром в купальнике она поделилась в соцсети. Ходченкова вальяжно лежала на носу яхты. Она блеснула точеными формами в бикини небесного цвета. Артистка похвасталась плоским животом и осиной талией.

«Доброе утро», — написала она.

Поклонники поразились тому, как выглядит 38-летняя Светлана. Многие признались, что считают ее фигуру моделью. «Красота и грация!!! Картина маслом», «На этом снимке идеально все», «Вы превосходны без макияжа и какой изгиб», «Света, ну нельзя быть такой милой!», «Этот плоский животик безупречен», «Такие гены нужно передавать», «Это ваши танцы так помогли вам преобразиться?» — прокомментировали пост подписчики.

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