«У вас нога убежала»: Яна Рудковская поделилась неудачным фото в купальнике Chanel

Яна Рудковская не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она живет в просторном особняке и пополняет гардероб люксовыми обновками каждый сезон. При этом продюсер Димы Билана подчеркивает, что много работает. Этой весной ей удалось впервые почти за два года улететь отдыхать на Мальдивы с семьей. Она загорала на пляже и купалась с черепахами в океане. При этом каждый выход звезды на пляж был сродни показу от кутюр.

К майским праздникам Яна успела вернуть в Москву, но продолжает публиковать курортные фото. 8 мая она поделилась кадром, на котором позирует сыном Сашей Плющенко на побережье. Жена фигуриста предстала в черном монокини Chanel. На бедра она повязала парео в тон, чтобы прикрыть часть фигуры. Примечательно, что наследник был одет с ней в одной цветовой гамме. Рудковская кокетливо выставила одну ножку вперед.

Не раз светскую львицу обвиняли в злоупотреблении фотошопом. На этот раз ее фигура в купальнике многим показалась непропорциональной, а ноги слишком длинными. Одних подписчиков она ужаснула, а других — насмешила.

«У вас нога убежала», «А если эту ногу выпрямить, то вторая нога болтаться будет?», «Яночка, вы красивая женщина среднего роста, но зачем-то себя уродуете этой фотокоррекцией. Не соответствие верхней части тела и ног», «Левая нога сантиметров на 30 длиннее», «Вы хоть фотошопом поменьше ногу удлиняйте что ли….», «Блин, ну ведь у вас свои ноги красивые! Ровные, стройные. Зачем делать это?» — стали писать пользователи Сети.

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