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«Изогнулась, как кошечка»: Лопырева в модном купальнике с высокой посадкой выделила талию

Модель похвасталась сияющим загаром и не побоялась оголить свои формы.

«Изогнулась, как кошечка»: Лопырева в модном купальнике с высокой посадкой выделила талию
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктория Лопырева редко приезжает в Россию после начала пандемии. Она предпочитает находиться в теплых странах с сыном Марко Лео. Девушка Раньше рядом с ней постоянно находился муж Игорь Булатов, но он получил высокую должность и теперь ездит в Коми. Однако майские праздники мужчина смог провести с семьей. Примечательно, что блондинка быстро пришла в форму после родов. Теперь она занимается спортом, а также танцами.

Несмотря на то, что Виктория даже в Дубае работает, участвуя в фотосессиях и организует фестивали, она находит время и на отдых. Вот уже больше года девушка регулярно загорает, поэтому ее кожа стала бронзового оттенка. На новом фото модель позировала на пляже в модном купальнике розового цвета. Бикини с высокой посадкой выделили ее талию и округлые бедра, а лиф подчеркнул бюст. Лопырева грациозно выгнулась, позируя прямо на песке.

По словам девушки, эта модель купальника имеет успех и была быстро раскуплена. За счет высокой посадки скрывается живот, а фигура выглядит стройнее. Поклонники отметили, что Виктория их сразила своей красотой.

Виктория Лопырева в купальнике. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

«Тебе идет такая яркость», «Изогнулась, как кошечка», «Секси. Нет слов», «Ты вообще огонь», «Барби во плоти», «Можно сказать идеально», «Эффектная», «Загар сияет прям», «Очень сочный и красивый купальник», «Такая шоколадная», «Ну вы шикарно выглядите, Виктория, секси красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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