«Изогнулась, как кошечка»: Лопырева в модном купальнике с высокой посадкой выделила талию

Виктория Лопырева редко приезжает в Россию после начала пандемии. Она предпочитает находиться в теплых странах с сыном Марко Лео. Девушка Раньше рядом с ней постоянно находился муж Игорь Булатов, но он получил высокую должность и теперь ездит в Коми. Однако майские праздники мужчина смог провести с семьей. Примечательно, что блондинка быстро пришла в форму после родов. Теперь она занимается спортом, а также танцами.

Несмотря на то, что Виктория даже в Дубае работает, участвуя в фотосессиях и организует фестивали, она находит время и на отдых. Вот уже больше года девушка регулярно загорает, поэтому ее кожа стала бронзового оттенка. На новом фото модель позировала на пляже в модном купальнике розового цвета. Бикини с высокой посадкой выделили ее талию и округлые бедра, а лиф подчеркнул бюст. Лопырева грациозно выгнулась, позируя прямо на песке.

По словам девушки, эта модель купальника имеет успех и была быстро раскуплена. За счет высокой посадки скрывается живот, а фигура выглядит стройнее. Поклонники отметили, что Виктория их сразила своей красотой.

«Тебе идет такая яркость», «Изогнулась, как кошечка», «Секси. Нет слов», «Ты вообще огонь», «Барби во плоти», «Можно сказать идеально», «Эффектная», «Загар сияет прям», «Очень сочный и красивый купальник», «Такая шоколадная», «Ну вы шикарно выглядите, Виктория, секси красотка», — прокомментировали пост подписчики.