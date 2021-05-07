«Его спасали только мысли о Вере»: Соколовский вспомнил своего прадеда, прошедшего три войны

По просьбе Teleprogramma.pro звезды отечественного шоу-бизнеса вспомнили своих родственников, прошедших фронтовые дороги Великой Отечественной. 29-летний певец Влад Соколовский, к примеру, поделился историей о своем прадеде Петре Григорьевиче, который к 1941 году уже прошел две войны — Гражданскую и Советско-японскую 1939-го. Мужчина вернулся домой живым, но с ранениями. В частности, у него были сильно повреждены пальцы на руках.

«Когда по стране разнеслось известие о нападении фашистской Германии, многие говорили ему, что он не сможет спокойно стрелять, бросать гранаты… Но, несмотря на это, он пошел добровольцем на фронт, — вспоминает Влад. — Люди не понимали, что спасало его: удача, военный опыт или что-то еще. Сам же прадедушка говорил, что его спасали только мысли о Вере — его жене, с которой они прожили к тому времени уже двадцать лет».

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Соколовский говорит, что его прадедушка всегда был человеком с великой силой духа. В мирное время мужчина работал строителем, воспитывал четырех сыновей и очень любил петь. Для молодого артиста он является примером мужества и стойкости характера, а также объектом бесконечного восхищения.

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