«Главное — этого не бояться»: Евгения Лоза призналась, что развод прошел для нее тяжело

Во время карантина актриса рассталась с Антоном Батыревым, с которым состояла в браке меньше года.

Общаясь с подписчиками в Instagram, 36-летняя актриса Евгения Лоза высказалась о своем болезненном разводе с актером Антоном Батыревым. Звезды поженились в августе 2019 года, но уже весной 2020-го расстались. Тогда девушка коротко прокомментировала, что они с супругом оказались разными людьми. Но на днях она раскрыла эту тему немного полнее.

«Тяжело… Развод — это в любом случае такое глобальное событие в жизни каждого человека, мне кажется. Это было сложно, но главное — этого не бояться, и это круто, потому что результат не заставил себя долго ждать — все счастливы, все удовлетворены», — сказала артистка в прямом эфире, добавив, что сейчас она совсем не общается с Батыревым.

Лоза призналась, что знает о новом романе бывшего мужа, но ревности или обиды не испытывает. Она понимает, что мужчины быстрее переключаются на новые отношения, чем женщины. Что касается ее самой, то актриса пока не определилась с новым кавалером, хотя не исключает, что он может быть где-то рядом.

«Моего мужа еще нет, как такового. Может быть, я еще с ним не познакомилась, а может быть, знакома, но не знаю о том, что мы будущие супруги», — уклончиво прокомментировала Евгения, добавив, что не собирается распространяться насчет личной жизни.

Добавим, что для артистки это был первый брак. Детей у нее пока еще нет.

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