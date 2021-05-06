«Такой красивый!»: Юлия Барановская в ультрамариновом платье оказалась в пустыне Иордании

Юлия Барановская в прошлом году отметила 35-летие. После расставания с Андреем Аршавиным она не теряет надежду встретить достойного мужчину. Пока о своих романах девушка предпочитает умалчивать. Она работает на телевидении, а свободное время посвящает своим детям: Артему, Яне и Арсению. Зачастую телеведущая устраиваем им интересные путешествия. В этом году они были на Байкале и отдыхали на Мальдивах.

На майские праздники Юлия приехала в Иорданию. Там она вместе с наследниками и друзьями изучает старинные города и дикую природу. Примечательно, что девушка даже вдалеке от цивилизации предпочитает стильно одеваться. Она успела отметиться в платье-балахоне салатового цвета и в белом платье оверсайз. Для очередного дня Барановская выбрала еще более яркие образы.

Компанию звезде составил визажист Юрий Столяров. Они вместе осмотрели ущелье и прокатились на мулах в пустыне. Им удалось увидеть древние постройки, которые сливаются с красной землей. Телеведущая облачилась в топ и юбку макси ультрамаринового цвета. Платок к тон она повязала на шею. Девушка грациозно сидела на белом муле.

«Кто у нас там такой красивый!? А я тебя снимаю спереди», — отметил Юрий. «У артистки белый мул! Говорят, что это самый лучший мул в районе! Зовут Текилла! Юль, ты горда? У тебя лучший мул на районе!» — добавил он.

По всей видимости, позже они устроили фотосессию. Юлия переоделась в платье-сорочку ультрамаринового цвета, которую дополнила поясом с монетками, который используют для танца живота. Сланцы Hermes дополнили ее образ. Девушка позировала на фоне скалы. Поклонники одарили ее комплиментами. Пока неизвестно, когда звезда вернется в столицу.

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