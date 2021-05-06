Принц Чарльз никогда не сможет простить принца Гарри

В начале марта Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью Опре Уинфри. Пара рассказала, почему на самом деле уехала из Лондона в США. При этом, экс-актриса обвинила Букингемский дворец в расизме и рассказала, как монархи боялись того, что у ее сына Арчи будет темная кожа. После таких откровений Елизавета II пообещала провести расследование, принц Уильям заверил, что в их семье расизма нет. А вот принц Чарльз затаил обиду на младшего сына. И судя по всему, прощать его не собирается.

Us Weekly пишет, что Чарльз, в отличие от принца Уильяма и королевы, все еще очень зол на Гарри. Во время его визита в Лондон на похороны принца Филиппа, отец и сын не разговаривали.

«При таких обстоятельствах Чарльз, возможно, никогда не простит Гарри», — цитирует издание инсайдера.

больше по теме Принц Чарльз последним из королевской семьи поздравил Арчи Сыну Меган Маркл и принца Гарри исполнилось два года.

Напомним, что следующий визит герцога Сассекского в Лондон запланирован на лето. 1 июля в Кенсингтонском дворце будет открыт памятник принцессе Диане.

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