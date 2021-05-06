«Какова любовь»: Подольская и Пресняков провели домашний вечер с крохотным сыном

Наталья Подольская уже почти 11 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они воспитывают сына Артемия. А в прошлом году певица подарила избраннику еще одного наследника — Ивана. Для самого музыканта это уже третий сын. В свое время Кристина Орбакайте родила от него ребенка. Сейчас Никита уже совсем взрослый и живет с женой Аленой Красновой в столичной квартире, которую подарила бабушка — Алла Пугачева.

А вот Подольская теперь наслаждается материнством. Недавно Пресняков свозил семью на Мальдивы. Несколько недель они провели на курорте. Однако к майским праздникам пара вернулась домой. Накануне певица показала, как соскучилась по ее мужу собака Бася. Пес скулил и требовал внимания от хозяина. Сама Наталья в этот момент держала на руках шестимесячного сына. Мальчик был в сером комбинезоне с платком.

«Какова любовь», — умилилась Подольская.

На следующий день певица вновь наслаждалась домашними посиделками. Она провела время у плиты, побаловав мужа котлетами. В это время ее сестра-двойняшка Юлиана гуляла с маленьким Иваном. Она сделала фото коляски, которым похвасталась в соцсети.

А вечером сестры сидели на веранде. Они облачились в джоггеры и черные угги. Обычно артистке не часто удается отдохнуть. Но она признавалась, что муж помогает ей с домашними делами и любит играть с детьми. Поклонники уверены, что супруги еще попробуют завести дочку.

«Мы очень модные дома», — заявила Подольская.

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