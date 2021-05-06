Стилистический прием: Решетова надела кожаную мини-юбку поверх рубашки, как Тодоренко

Анастасия Решетова является блогером и бизнесвумен. Больше пяти лет она жила с Тимати и даже родила от него ребенка. Однако после рождения сына Ратмира их отношения ухудшились. В итоге они расстались. Теперь рэпер ищет себе невесту на шоу «Холостяк». А вот его бывшая возлюбленная пробует силы в качестве ведущей проекта «Ты_Топ-модель».

К слову, все чаще Решетову подозревают в беременности. Но на новых фото она подчеркнула стройную фигуру новым нарядом. Девушка облачилась в белоснежную рубашку оверсайз с пышными рукавами. Поверх нее она надела черную кожаную юбку-баску. Лук дополняли высокие сапоги Tom Ford, серьги-кольца и кепка.

Ранее в похожем образе отметилась Регина Тодоренко. На съемках шоу она тоже надела юбку поверх рубашки. Только выбрала розовый цвет и вместо сапог предпочла туфли.

«Многослойность — наше все! Такой стилистический прием с нами уже не первый сезон и задержится еще надолго», — говорила стилист Анастасия Стар.

По ее словам, таким образом можно вытянуть силуэт и подчеркнуть талию. Поклонники одарили комплиментами Решетову.

Смотрите также: