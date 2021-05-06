«Выходит барин»: Галкин в алом бомбере устроил вечерний променад в позеленевшем саду

Артист прихватил с собой чашку кофе, чтобы насладиться не только пейзажами.

Максим Галкин уже почти 20 лет счастливо живет с Аллой Пугачевой. Несмотря на разницу в возрасте, они находят общий язык и без проблем растят двоих детей. Юморист в детстве мечтал жить в замке. В итоге он его построил в деревне Грязь. Артист там все обустроил на свой вкус. Не удивительно, что Алла Борисовна в свое время с радостью к нему переехала. Теперь по комнатам бегают семилетние Лиза и Гарри.

Обычно Максим часто уезжает на гастроли и съемки, но этой весной он находится дома. На днях шоумен покатался с сыном на велосипедах по деревне, а также поиграл с дочкой в домашний гольф. Позже юморист сокрушался, что не может снять ничего из-за плохой погоды. Но 6 мая вечером он устроил вечерний променад. Галкин в алом бомбере и с чашкой кофе прогулялся по позеленевшему саду и показал пейзажи у замка.

«Какой класс! Птички поют, дождя нет, солнце где-то там, на горизонте. Все как в «Графе» у Пушкина. Выходит барин на крыльцо все подбочась обозревает. Его довольное лицо. Приятной важностью сияет. Ох ты, Господи», — произнес юморист.

Потом Максим показал красочный закат. Небо озарилось алыми и розовыми оттенками. За этой картиной артист наблюдал с террасы. При этом пели птицы и шуршала листва. Поклонники восхитились красотой природы. Многие также были рады тому, что муж Пугачевой возобновил свои весенние прогулки.

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