«Какие щечки»: Лобода блеснула фигурой в молочном бикини, целуя двухлетнюю дочку на пляже

Светлана Лобода любит производить впечатление на публику. Украинская исполнительница недавно участвовала в шоу «Голос. Дети». Она не только довела одного из участников до победы, но и вручила денежные призы другим членам своей команды. А после плодотворной работы артистка улетела отдыхать. Ранее она отметилась с друзьями на Кипре, а теперь прилетела в Дубай, где проводит время с семьей.

Майские праздники Лобода решила провести на пляже. Обычно она делится кадрами со своей 10-летней дочкой Евангелиной, а вот младшую наследницу Тильду певица прячет от лишнего внимания. Но на этот раз она запечатлелась на пляже с двухлетней малышкой. Светлана предстала в молочном купальнике. Наряд подчеркнул ее загорелые формы и декольте. Она с нежностью поцеловала подросшую дочку. Малышка была в косынке и очках, но поклонники разглядели черты ее лица.

«Как же хорошо в мае в Дубае», — написала звезда.

Поклонники восхитились фигурой артистки. Другие стали умиляться Тильдой. «Ну что за девчонки-красоточки. Вы такая классная мама», «Какие девчонки. Сладкий ребенок Тилечка», «Лободуся, прекрасного вам отдыха, Тильда растет такая же красотка, как и вы», «Растет мамина модница, скоро все мамины каблуки и платья пойдут на мерку», «Какие щечки», «У мамы секси-изгибы», — прокомментировали пост подписчики.

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