«Лишила дара речи»: Самбурская в стильном бикини блеснула бюстом перед Миногаровой

Настасья Самбурская снималась в сериале «Универ. Новая общага». Теперь она не только снимается в кино, играет в театре, но и поет. При этом девушка держит в тайне свою личную жизнь. Не раз актриса показывала свой сильный характер. Она не раз доказала, что за словом в карман не полезет. Порой девушка любит пошутить и над собой. Рядом с ней обычно находятся люди, которым она доверяет. Так, этой весной артистка улетела на Мальдивы с моделью Машей Миногаровой.

Девушки показывают, как веселятся на отдыхе. Они слушают музыку и танцуют. Не обошлось и без фотосессии в купальнике. Самбурская запечатлелась в стильном мини-бикини из сжатой ткани. Она показала округлую грудь и бедра, а также похвасталась рельефным прессом. Актриса позировала перед Машей, которая ее фотографировала.

«Тебе я делала знаки, что у меня в пакетике раки!» — написала звезда.

Позже Миногарова также запечатлела, как ее подруга бежит по побережью, сверкая пятой точкой. Поклонники оценили фигуру 34-летней актрисы. Многие отметили, что ее тело очень спортивное.

«Настя! Ты прелесть», «Сочная, сочная», «Вот это животик», «Богиня», «Лишила дара речи», «Ох, в форме сердца твои бедра», «Ну прям солдат», «Фигура прекрасная», «Шикарная! Ну, как и всегда», «Бесподобные формы», «Просто шик!», «И как вам удается быть такой богиней», — прокомментировали пост подписчики.

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