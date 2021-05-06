«Дорогой мой гений!»: Валерия поздравила Фадеева, поблагодарив его за музыкальные шедевры

6 мая свой день рождения отмечает известный музыкальный продюсер Макс Фадеев. В 2021 году именитому композитору исполнилось 53 года.

Мужчину поздравили многие звезды отечественной эстрады. Не осталась в стороне и певица Валерия.

«Макс, дорогой мой гений! Поздравляю тебя с днем рождения! Люби, твори, наслаждайся каждой минутой жизни и, конечно, будь здоров! Спасибо тебе за написанные шедевры», — высказалась артистка в Instagram.

Певица выложила совместное фото с продюсером в рабочей обстановке. На нем обе звезды не позируют, а разучивают новую песню — ту самую, что они спели дуэтом. Валерия отметила, что в тот день она была счастлива, правда, сейчас она не отказалась бы от более свежего совместного снимка с композитором, так как недавно он похудел, занявшись собственным здоровьем.

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