«Мечта моего мужа»: Кети Топурия в одной рубашке сверкнула бронзовым загаром на отдыхе

Кети Топурия не скрывает, что всегда мечтала стать многодетной мамой. Певица уже воспитывает дочку Оливию от первого мужа Льва Гейхмана. А в январе этого года она родила сына от нынешнего супруга Льва Деньгова. К слову, влюбленные поженились, когда артистка уже была на последних сроках беременности.

Недавно Кети улетела отдыхать на Мальдивы. Она проводит время на курорте со своим возлюбленным. Обычно девушка редко публикует совместные кадры. Певица предпочитает красоваться на фото в ярких нарядах. Однако 6 мая Лев отвел ее в спортзал. Там артистка запечатлела не только себя на камеру, но и своего мужа. Топурия предстала в льняной рубашке оверсайз белого цвета. Певица не побоялась предстать без макияжа.

«Мечта моего мужа — я контент, я спортзал. Да? даже не знаю, когда сбудется», — шутливо заявила она.

Артистка кокетливо улыбнулась. Она не только снимала себя на камеру, но и при этом держала в руках гантели. Поклонники восхитились природной красотой певицы. Более того, наряд подчеркнул бронзовый загар Кети.

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