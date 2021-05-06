«Начало темнеть в глазах»: Туриченко вспомнил об одном из самых сложных номеров в шоу «Маска»

Участник шоу «Маска» на НТВ Кирилл Туриченко рассказал, как чуть было не потерял сознание в жарком костюме Носорога.

«Когда я спел песню Vitamin D, у меня начало темнеть в глазах, – вспомнил 38-летний артист во время интервью в YouTube-шоу «Алена, блин!» – Я стою и понимаю, что все – уже плоховато становится. Я думаю, если сейчас совсем потемнеет, я убегу за кулисы – там рухну. Но я хотел, чтобы у меня был такой номер! Такой прямо, чтоб сказали: «Как это возможно в маске?!» Я пел, у меня пот был во рту, он тек туда просто. Я танцую и сам себе говорю: «Давай, работай! Давай, это твой шанс! Давай!»

Туриченко признался, что на репетициях во время танца в маске он постоянно падал с бочки. Хореографы предлагали ее убрать, но исполнитель настаивал, что он сможет выполнить все движения, как они были задуманы. Это был его вызов самому себе, и певец очень хотел преодолеть все имеющиеся сложности. Он хотел выложиться на все сто, чтобы публика заметила его старания. И действительно, после шоу «Маска» Кирилл, наконец, почувствовал, что зрители начали отделять его от группы «Иванушки International» и воспринимать, как самостоятельного артиста.

Добавим, что Туриченко не понаслышке знает, что такое потерять сознание. Один раз у него был такой инцидент — в самолете, после десятого подряд концерта на гастролях «Иванушек». Тогда он встал со своего сидения и упал без чувств, после американцы вернули его в сознание с помощью кислородной маски. Об этом случае он тоже вспомнил в рамках нового интервью.

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