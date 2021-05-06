Элегантный оверсайз: Барановская в салатовом платье свободного кроя отметилась в Иордании

Телеведущая путешествует с дочкой и друзьями по пустыне. Даже в жаркой стране среди дикой природы она старается выглядеть женственно.

Юлия Барановская одна воспитывает троих детей. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным ей приходится отстаивать свое право получать алименты. При этом девушка построила карьеру на телевидении. Она не раз рассказывала, как всего добилась своим трудом и упорством. Теперь телеведущая много путешествует, а также посещает светские рауты и балует себя роскошными нарядами.

Этой весной Юлия тоже решила не сидеть дома во время праздников. Она отправилась в дальнее путешествие с дочкой Яной и друзьями, среди которых отметился Юрий Столяров — визажист и создатель своей Makeup академии. Примечательно, что девушка оказалась в пустыне, где ей пришлось путешествовать на ослах по ущелью. Так они попали в древний город Петра. Даже вдали от цивилизации Барановская старалась выглядеть женственно.

Столяров запечатлел, как телеведущая сидела на песке в платье-балахоне. Наряд оверсайз насыщенного салатового цвета струился от ветра. За счет свободного кроя и рюш девушка скрыла все изъяны фигуры. А вот для удобства она надела белые кроссовки, а не туфли.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили Юлию комплиментами. «Вот это многодетная мама», «Какая вы яркая», «В этих кадрах красиво все», «Как вы попали в Иорданию?», «Такая красотка», «Покорительница пустыни», «Ваши образы прекрасны», — стали писать пользователи Сети.

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