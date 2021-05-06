«Рома очень похож на Даню»: Макеева сравнила нового жениха с погибшим братом

6 мая актриса Анастасия Макеева поделилась с поклонниками в Instagram, что приехала домой к родителям и привезла с собой своего нового возлюбленного — бизнесмена Романа Малькова. Она также сообщила, что познакомила жениха со своим братом Даниилом, который погиб несколько лет назад, — пара сходила на могилу молодого человека и сфотографировалась на фоне нее.

«Я познакомила Рому с братиком, — пишет Макеева. — Я приехала к Дане и каждый раз не могу поверить, что ему все еще 27, а мне уже 39, и 13 лет его уже нет. Так много всего уже случилось и все же… Мне кажется, что Рома очень похож на Даню. Добрый, открытый и ничего для себя. Даня такой же был, с себя снимет и отдаст».

Актриса в очередной раз отметила, что скучает по брату, и призвала своих поклонников больше общаться со своими родными и признаваться им в любви. Анастасия добавила, что ее брата помнит не только она — друзья регулярно приезжают на его могилу даже из других городов.

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Напомним, в марте этого стало известно, что новый возлюбленный артистки сделал ей предложение. При этом широкий резонанс получила история о том, что он ушел от бывшей жены, с которой воспитывал четверых детей. Оставленная женщина Светлана Малькова стала появляться в телешоу, рассказывая об этой истории. Кроме того, обе дамы публично осуждали друг друга в социальных сетях.

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