«Тело как у 18-летней»: Брежнева в крохотном бикини смело оголила гром-бедра на пляже

На личной страничке микроблога в Stories экс-солистка группы «ВИА Гра» делилась с поклонниками «сочными» снимками с пляжа. На одном из таких пикантных фото 39-летняя Вера Брежнева позировала в сексапильном мини-бикини, призывно оголив упругий животик, стройные ножки, пышную грудь и аппетитные бедра. При этом свой манящий «поплавок» поп-дива подчеркнула крохотными трусиками, натянув их высоко на талию. Таким умным приемом певица визуально уменьшила объемы, став казаться еще стройнее.

Поклонники украинской исполнительницы недоумевают, как возлюбленный артистки музыкальный продюсер Константин Меладзе позволяет ей оголяться на пляже, демонстрируя «сочные» изгибы звездного тела на виду у всех.

«Султан бы остолбенел!», «Фигурка как у 18-летней», «Костик как такое допустил?! Увезут, украдут и выдадут еще раз замуж», «Шикарное тело», «Такой плоский животик», «Она словно ровесница старшей дочки», «Какие упругие прелести», «Зачем так высоко трусики натягивать?! Резинка вот-вот лопнет», «Вау! Какая милашка», «Очень молодо выглядит», «Ни морщин, ни растяжек, ни целлюлита — волшебство», «Чтобы муж ревновал?!», «Такую от себя бы не отпустил», — пишут фолловеры.

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